أمانة الرياض تعزز الامتثال والأعمال البيئية بمعلومات عن أبرز أعمالها

وشملت الأعمال مباشرة ثمانية آلاف وستة وثلاثين بلاغًا، وتنفيذ اثنتي عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وستين جولة لمراقبة الامتثال، ورصد ألفين وثلاثمائة وإحدى وسبعين مخالفة صحية، وتنفيذ ألف وثلاثمائة وخمس جولات لمكافحة الحشرات، وغسيل ومعالجة سبعين ألفًا وخمسمائة وخمس وخمسين حاوية، وغرس وتشجير اثنتين وثلاثين ألفًا وخمسمائة وعشر من الشجيرات والورود، وتنفيذ مائتين وعشر فعاليات تطوعية.