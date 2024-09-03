أمانة الرياض تعزز الامتثال والأعمال البيئية بمعلومات عن أبرز أعمالها

عملت أمانة منطقة الرياض، على تعزيز الامتثال والأعمال البيئية في المدينة، خلال المدة من 23 إلى 29 أغسطس 2024م.
جاء ذلك رفعًا لجودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة وتفعيل الدور المجتمعي في نمو وازدهار المدينة، عبر العديد من الخدمات والأنشطة البيئية الصحية البلدية.
وشملت الأعمال مباشرة ثمانية آلاف وستة وثلاثين بلاغًا، وتنفيذ اثنتي عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وستين جولة لمراقبة الامتثال، ورصد ألفين وثلاثمائة وإحدى وسبعين مخالفة صحية، وتنفيذ ألف وثلاثمائة وخمس جولات لمكافحة الحشرات، وغسيل ومعالجة سبعين ألفًا وخمسمائة وخمس وخمسين حاوية، وغرس وتشجير اثنتين وثلاثين ألفًا وخمسمائة وعشر من الشجيرات والورود، وتنفيذ مائتين وعشر فعاليات تطوعية.
يذكر أن هذه الأعمال تأتي امتدادًا لدور الأمانة الريادي في التنمية الحضرية البيئية الصحية والإصحاح البيئي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وإستراتيجية الأمانة في جعل الرياض مدينة مزدهرة، ذات جودة حياة عالية، لتقديم خدمات نوعية مميزة للسكان والزوار، بما يجعل الرياض مدينة تنافسية رائدة حضريًا وبيئيًا.