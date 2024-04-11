نجران تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. و4 مدن الأدنى

وأوضح المركز أن نجران سجلت أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت حائل وأبها وعرعر وتبوك أقلَّ حرارة 14 درجة فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة، اليوم، في نجران 35 مئوية، وجدة وجازان 34 درجة، والمدينة المنورة 32، ثم الرياض 31 درجة مئوية.