نجران تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. و4 مدن الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقّعة لليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن نجران سجلت أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت حائل وأبها وعرعر وتبوك أقلَّ حرارة 14 درجة فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة، اليوم، في نجران 35 مئوية، وجدة وجازان 34 درجة، والمدينة المنورة 32، ثم الرياض 31 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت حائل وأبها وعرعر وتبوك في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها الباحة 15 مئوية، وسجلت أبها وجازان والباحة أعلى نسبة رطوبة "90%".