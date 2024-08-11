"الصناعة" تنفّذ 882 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال يوليو الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر يوليو الماضي شملت 261 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و174 جولة في المنطقة الشرقية، و116 جولة في منطقة المدينة المنورة، و102 جولة في منطقة مكة المكرمة، و60 جولة في منطقة القصيم، و53 جولة في منطقة عسير، و38 جولة في منطقة تبوك، إضافة إلى 17 جولة على المواقع التعدينية في كلٍّ من منطقة نجران والحدود الشمالية، و16 جولة في منطقة جازان، و14 جولة في منطقة الباحة، كما شملت 11 جولة في منطقة حائل، و3 جولات في منطقة الجوف.