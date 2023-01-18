"فيصل بن فرحان" يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.
وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الهادفة إلى أمن واستقرار اليمن وشعبه الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة في دعم مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.
وتضمن اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، وبالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.