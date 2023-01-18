"فيصل بن فرحان" يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.