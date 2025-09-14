"شنايدر إلكتريك" تطلق قمة الابتكار الثانية يومي ٢٤ و۲٥ سبتمبر في الرياض

ويعكس شعار القمة هذا العام التزام شنايدر إلكتريك بدعم جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات. وتستهدف القمة مناقشة قضايا محورية مثل الاستدامة، وكفاءة الطاقة، والتحول الرقمي، ومستقبل الابتكار في المملكة، ومراكز البيانات والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الخدمات الرقمية، والمنازل الذكية، والتحول في قطاع الطاقة ودور الكوادر الشابة. وتعد السعودية من أكثر الدول تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، خاصة مع النمو السنوي المتوقع لمراكز البيانات بنسبة ٣٧% حتى عام ٢٠٢٧، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ ١٥%.