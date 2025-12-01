الأميرة ريما بنت بندر تدعو للمشاركة في مبادرة 10KSA لتعزيز الوعي بالوقاية من أمراض السرطان

وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مؤسسة مروج الأهلية وعدد من الشركاء، سيتم استزراع ١٠ آلاف شتلة من نبات الضرم (اللافندر) في منطقة عسير في خطوة تعكس حرص المبادرة على الجمع بين التوعية الصحية والمبادرات البيئية. وفي هذا الإطار، أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مروج الأهلية، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن استدامة البيئة تشكل امتداداً للعناية بصحة الإنسان وجودة حياته، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الوعي الصحي والبيئي وتحقيق التكامل بين مفاهيم الصحة والاستدامة، بالبناء على مكونات البيئة المحلية في المملكة.