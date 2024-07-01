مؤتمر صحفي للإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي

تعتزم أمانة جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي إقامة مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الفائزين على مستوى الوطن العربي في دورتها الثالثة بحضور الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وبحضور المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك يوم الأربعاء المقبل 3/7/2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر المؤسسة بمدينة الدمام.
وقد تنافس 188 جمعية خيرية من أنحاء الدول العربية، على نيل جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري، في دورتها الثالثة. وبلغ عدد المؤسسات الكبيرة المشاركة، 51 مؤسسة، و70 مؤسسة متوسطة، و67 مؤسسة صغيرة، من 17 دولة.
وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية من خلال محاولة استيفائها لمعايير الجائزة التي تأتي متوافقة مع أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الخيري.
وجاءت مشاركات الدول وفق الإقبال العددي على النحو التالي: مصر 58 جمعية خيرية، السعودية "57" جمعية، الأردن "20" جمعية خيرية، وفلسطين "17" جمعية خيرية، البحرين "7" واليمن "5"، والجزائر "5" جمعيات خيرية، تونس "3 "، والمغرب "4"، سوريا "3"، ولبنان "2"، والسودان "2"، والإمارات "1"، والكويت "1"، وسلطنة عمان "1"، وقطر "1"، وليبيا "1".
وتهدف الجائزة إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات؛ من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.
كما تسعى الجائزة إلى العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي، في سعيها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية، بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين، من خلال تشجيع التنافس فيما بينها، وتكريم المؤسسات المعتمدة، استنادًا إلى معايير مبنية على أسس علمية.