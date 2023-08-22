"إنفاذ" يعلن إقامة المزاد العلني "رحاب البيت".. لبيع وتصفية 26 عقارًا

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة المزاد العلني الحضوري "رحاب البيت"، لبيع وتصفية 26 عقارًا؛ من أبرزها برج فندقي ومجموعة من الأراضي والعمائر والفلل التجارية والسكنية، بمواقع استثنائية واستراتيجية في قلب منطقة المسجد الحرام.
ويقام المزاد الحضوري 29 أغسطس 2023م، فيما يبدأ الإلكتروني من 27 – 29 أغسطس 2023م.
ويتميّز البرج بقربه من المسجد الحرام على بعد 6 دقائق، وعلى بعد 5 دقائق من مشعر منى ورمي الجمرات؛ حيث يقع على طريق العزيزية العام المكتظّ بالأبراج الفندقية، ويتميّز بربطه لشبكة طرق رئيسية حول المنطقة المركزية، وإحاطته بمعالم خدمية متنوّعة كالمدارس والجامعات والأسواق وأهم طرق المنطقة كطريق الملك عبدالعزيز، ويتكون البرج من 23 دورًا مجهّزًا بكامل الخدمات والأنظمة اللازمة.
ويعدّ البرج من أبرز الفرص العقارية النوعية التي يستعرضها مزاد رحاب البيت، وذلك ضمن 26 فرصة عقارية؛ منها 5 تجارية، و20 سكنية تتميّز بمواقعها في أحياء مكة المعروفة؛ من أبرزها الشوقية وأجياد والروابي وجبل النور والكعكية والرصيفة والعوالي.
ويُعدّ "إنفاذ" مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.