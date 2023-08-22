"إنفاذ" يعلن إقامة المزاد العلني "رحاب البيت".. لبيع وتصفية 26 عقارًا

ويُعدّ "إنفاذ" مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.