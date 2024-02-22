وزير العدل: دولتنا استمرت على نهج تحقيق النهضة والازدهار والنمو منذ تأسيسها

وأكد أهمية يوم التأسيس في ترسيخ الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية المجيد والتراث الممتد، والجذور القوية الراسخة، وتأمل مسيرة النهضة السعودية منذ التأسيس حتى العصر الحالي عهد التطوير الشامل الذي تشهده القطاعات كافة في ظل رؤية المملكة 2030.