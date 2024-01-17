أمير الشرقية يُدشن 4 مراكز رعاية صحية أولية في محافظة الأحساء

ونوه إلى حرص الحكومة على اعتماد كل المشروعات الصحية التي تحقق جودة الحياة وتحقق مستهدفات رؤية 2030، مثمنًا ما يبذله رجال الأعمال في محافظة الأحساء جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة من أجل تحقيق نهضة وازدهار وصحة هذا الوطن.