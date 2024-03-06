بينها اثنان بأبها.. "أمين عسير" يعتمد الخطة التشغيلية لـ 24 سوقاً رمضانياً

وأضاف الشهري؛ أن هذه الأسواق تحتوي على أكثر من 350 منفذ بيع على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن السوق الرمضاني في المشهد يحتوي على 33 متجراً للأسر المنتجة و20 منفذاً سيتم تشغيلها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، و59 منفذاً للمطاعم.