بينها اثنان بأبها.. "أمين عسير" يعتمد الخطة التشغيلية لـ 24 سوقاً رمضانياً

اعتمد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي؛ الخطة التشغيلية لـ 24 سوقاً رمضانياً في المنطقة، منها سوقان في مدينة أبها؛ الأول في مركز المعارض التابع لفرع بلدية مدينة سلطان، والسوق الثاني في ساحات المشهد بال يوسف.
وتكمن الخطة التشغيلية في مراقبة الأسواق وتشغيلها وتنظيمها.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري؛ أنه تم الاستعداد في وقت مبكر لتجهيز تلك الأسواق وعمل ما يلزم من صيانة وتهيئة لها.
وأشار الشهري؛ إلى أن هذه الأسواق ستتيح الفرصة للأسر المنتجة ومشاركة للجمعيات وبنك التنمية والمطاعم من حيث التشغيل وفق الإجراءات النظامية.
وأضاف الشهري؛ أن هذه الأسواق تحتوي على أكثر من 350 منفذ بيع على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن السوق الرمضاني في المشهد يحتوي على 33 متجراً للأسر المنتجة و20 منفذاً سيتم تشغيلها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، و59 منفذاً للمطاعم.
وأكّد أنه تم توحيد هوية السوق، خاصة منافذ المطاعم من ناحية اللون والتصاميم، وما يتعلق بالموقع الآخر للسوق في مركز المعارض والذي يقع على مساحة 3 آلاف متر مربع يحتوي على 30 منفذاً للبيع وخيمة رمضانية.
وأكد الشهري؛ أن هذه الأسواق ستكون منظّمة وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ومتابعة بشكلٍ مستمرٍ من قِبل فرق الرقابة لضمان سلامة المستهلك والتزام مقدّمي الأغذية بالاشتراطات البلدية، وكذلك ستكون هذه الأسواق على مستوى المنطقة مدعومة بفرقٍ من النظافة لرفع المخلفات بشكلٍ مستمر.
الجدير ذكره أن هذه الأسواق تشهد في كل عام كثافة عالية من الزوّار وروّاد هذه المواقع.
واختتم الشهري؛ حديثه بأن فرق الطوارئ التابعة للأمانة والبلديات ومركز البلاغات (940) تعمل على مدار الساعة.