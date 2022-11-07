كلمة ولي العهد ترسم خريطة الطريق لحماية البيئة وتنم عن مسؤولية عالية تجاه الأجيال المقبلة

نوه عددٌ من المختصين والباحثين بمضامين كلمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي وصفوها بالوضوح التام لتحديد مستهدفات المبادرة، وكيفية تنفيذها، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها المملكة من أجل تحقيقها، علاوة على إعلانه مجموعة من التعهدات والالتزامات التي ألزمت السعودية نفسها بها للوصول إلى الأهداف المرجوة.