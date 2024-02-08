"الالتزام البيئي": ارتفاع الوعي المجتمعي يُخفض معدّل البلاغات البيئية "10٪" خلال 6 أشهر

وأبان أن النسبة الأعلى من البلاغات البيئية لشهر يناير كانت تتعلّق بالأدخنة بنسبة "26%"، تليها الروائح الضارة بنسبة "23%" من إجمالي البلاغات، وتنوعت باقي البلاغات حول وجود بقع زيتية داخل النطاق العمراني، في حين وردت نسبة أقلّ من البلاغات حول انتشار عوالق ترابية ناتجة عن أعمال بناء، وأخرى عن متضرّرين من عمليات ردم وتجريف، فيما كانت أقلّ البلاغات عن وجود بقع صرف صحي، تمّ التعامل معها ومعالجتها في أوقات قياسية؛ وفق صلاحيات المركز.