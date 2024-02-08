"الالتزام البيئي": ارتفاع الوعي المجتمعي يُخفض معدّل البلاغات البيئية "10٪" خلال 6 أشهر

باشر مفتشو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إغلاق "490" بلاغًا بيئيًّا، تلقّاها المركز من مواطنين ومقيمين عبر رقم الاتصال المخصص للبلاغات البيئية "988" حتى نهاية شهر يناير الماضي.
وأوضح المركز في تقريره الشهري أن جميع البلاغات المقفلة لسكان الأحياء تنوّعت بين انتشار روائح ضارّة في الأحياء السكنية والمناطق الصناعية، وتلوث الهواء نتج عن أدخنة منشآت وأعمال إنشائية لمبانٍ قريبة من السكان، بالإضافة إلى بلاغات عن تصريف غير نظامي للصرف الصحي في أراض خلاء تؤثر بشكل مباشر على تدهور التربة، وربما امتدّ ضررها لمصادر المياه الجوفية.
وأظهر التقرير أن معدل البلاغات الشهرية انخفض خلال ستة أشهر بنسبة تصل إلى "10٪" نتيجة ارتفاع الوعي المجتمعي بدور وصلاحيات المركز في الرقابة البيئية، وإيقاع العقوبات النظامية وفق لوائح نظام البيئة التنفيذية.
وأبان أن النسبة الأعلى من البلاغات البيئية لشهر يناير كانت تتعلّق بالأدخنة بنسبة "26%"، تليها الروائح الضارة بنسبة "23%" من إجمالي البلاغات، وتنوعت باقي البلاغات حول وجود بقع زيتية داخل النطاق العمراني، في حين وردت نسبة أقلّ من البلاغات حول انتشار عوالق ترابية ناتجة عن أعمال بناء، وأخرى عن متضرّرين من عمليات ردم وتجريف، فيما كانت أقلّ البلاغات عن وجود بقع صرف صحي، تمّ التعامل معها ومعالجتها في أوقات قياسية؛ وفق صلاحيات المركز.
وبيّن المركز في تقريره أن عدد البلاغات البيئية في منطقة الرياض كان الأكثر بنسبة "25%" من إجمالي البلاغات لشهر يناير، فيما تعامل المفتشون البيئيون مع "101" بلاغ في منطقة مكة المكرمة؛ "67" بلاغًا في المنطقة الجنوبية، في حين انخفض عدد البلاغات في كل من المنطقة الشمالية والمدينة المنورة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.