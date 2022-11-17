فيديو.. "أم عارف الشمري" فنانة تشكيلية مُسنة تُبهر زوار رالي حائل

وظهرت "أم عارف" في مقطع وهي ترسم المناظر الطبيعية، وكانت تحمل شنطة بها جميع الألوان اللازمة للرسم، وتستخدم لمساعدتها في الرسم الأدوات التقليدية من حولها كأدوات المطبخ لرسم أشكال مختلفة، دون استخدام الوسائل الحديثة.