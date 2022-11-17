فيديو.. "أم عارف الشمري" فنانة تشكيلية مُسنة تُبهر زوار رالي حائل

شاركت الفنانة التشكيلية أم عارف الشمري 68 عامًا في فعاليات جمعية الثقافة والفنون بحائل ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل 2022م .
وتفصيلاً، استخدمت "أم عارف" كرّاسة الرسم الخاصة بها لاستكمال أعمالها الفنية التي بدأتها بالمنزل في المخيم.
وأشارت إلى أنها تهوى القراءة والرسم من صغرها، حيث كانت تسامر أسرتها بقراءة القصص على الإضاءات التقليدية "السِراج".
وظهرت "أم عارف" في مقطع وهي ترسم المناظر الطبيعية، وكانت تحمل شنطة بها جميع الألوان اللازمة للرسم، وتستخدم لمساعدتها في الرسم الأدوات التقليدية من حولها كأدوات المطبخ لرسم أشكال مختلفة، دون استخدام الوسائل الحديثة.
وتفاعلت فتيات الرسم مع أم عارف أثناء وجودها بجناح الجمعية، وطلبوا منها رسم بعض الرسومات والتصوير معها أثناء الرسم.