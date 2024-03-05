الرياض تعمل على بناء أطول ناطحة سحاب في العالم

وهناك عديدٌ من التحديات المحتملة التي يجب التغلب عليها، مثل مشكلات الرياح الشديدة في مثل هذه الارتفاعات، وصعوبات قد تواجه الأرض نفسها في تحمُّل وزن المبنى، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون التكلفة باهظة الثمن أيضاً.