ملاكمو نزال افتتاح موسم الرياض يستعدون للمواجهة بتدريبات مفتوحة

أقيمت، مساء أمس الأربعاء، التدريبات العلنية المفتوحة للملاكمين المشاركين في نزال افتتاح موسم الرياض 2024، وذلك استعدادًا لنزال IV CROWN SHOWDOWN الذي سيجمع بين نجمي الملاكمة الروسيين أرتور بيترفبيف ودميتري بيفول، بجوار حلبة "المملكة أرينا" التي ستشهد فوز أحدهما بلقب بطل العالم في الوزن الخفيف الثقيل بلا منازع.
وشهدت التدريبات التي بدأت عند التاسعة مساءً حضورًا من محبي الملاكمة الذين توافدوا لمشاهدة أبطالهم المفضلين وهم يستعرضون مهاراتهم داخل الحلبة، ومتابعة تحضيراتهم عن قرب والتفاعل معهم، حيث لم تقتصر على النزال الرئيس فحسب، بل شهدت أيضًا حضور مجموعة من الملاكمين المشاركين في النزالات الأخرى مثل البريطاني كريس يوبانك جونيور والبولنديكاميل سزيريميتا، والبريطاني فابيو ووردلي ومواطنه فريزر كلارك.
وتضم قائمة الملاكمين 14 ملاكمًا من ضمنهم الملاكم السعودي محمد العقل الذي عبر عن فخره بتمثيل بلده في هذا الحدث المهم الذي يضم ملاكمين مميزين على مستوى العالم، مؤكدًا أن تحضيراته بدأت من وقت مبكر لخوض النزال، وتحقيق الفوز، وصولًا إلى المنافسة بقوة في البطولات الدولية وتسجيل اسمه كبطل سعودي في رياضة الملاكمة, إذ سيواجه "العقل" الملاكم المكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر، مما يضفي طابعًا مميزًا ووطنيًا على هذا الحدث العالمي.
يُذكر أن حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض لعام 2024، سيقام بعد غدٍ السبت 12 أكتوبر، وسط ترقب عشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم لتضمنه حدثًا كبيرًا بعنوان "IV CROWN SHOWDOWN"، التي تُعد مناسبة خاصة لجماهير الملاكمة، حيث سيجمع بين اثنين من عمالقة الوزن الثقيل الخفيف: الروسيين أرتور بيتربيف، المعروف بقوته الساحقة وسجله المليء بالانتصارات بالضربة القاضية، ومواطنه ديميتري بيفول، الذي يُعد من أكثر الملاكمين تكتيكًا وذكاءً في هذا الوزن.