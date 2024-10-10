ملاكمو نزال افتتاح موسم الرياض يستعدون للمواجهة بتدريبات مفتوحة

وتضم قائمة الملاكمين 14 ملاكمًا من ضمنهم الملاكم السعودي محمد العقل الذي عبر عن فخره بتمثيل بلده في هذا الحدث المهم الذي يضم ملاكمين مميزين على مستوى العالم، مؤكدًا أن تحضيراته بدأت من وقت مبكر لخوض النزال، وتحقيق الفوز، وصولًا إلى المنافسة بقوة في البطولات الدولية وتسجيل اسمه كبطل سعودي في رياضة الملاكمة, إذ سيواجه "العقل" الملاكم المكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر، مما يضفي طابعًا مميزًا ووطنيًا على هذا الحدث العالمي.