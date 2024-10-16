"استشارية آركو" توصي بتنسيق العمل العربي المشترك لمواجهة خروقات القانون الدولي الإنساني

وأوضح أن من أبرز تحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني في المنطقة انتشار النزاعات المسلحة وما ينجم عنها من انتهاكات قانونية واسعة تتمثل في استهداف المدنيين، وتدمير الممتلكات المدنية، واستخدام الأسلحة المحرمة، مضيفًا أن الوعي بالقانون الدولي الإنساني لا زال محدودًا في بعض أجزاء المنطقة؛ مما يساهم في استمرار الانتهاكات، مشيرًا إلى أنه رغم هذه التحديات لا تزال هناك بعض الجهود المبذولة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في المنطقة؛ ومنها: