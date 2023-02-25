ينبع: انتهاء الاستعدادات لتقدّم 76 ألف طالب وطالبة للامتحانات النهائية.. غدًا

يؤدي يوم غد الأحد، نحو 76 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع والقطاعات التابعة لها، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي؛ وذلك على مدى أسبوع كامل، تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ.
وأوضحت الإدارة، أن الاختبارات ستنطلق في مدارس البنين تمام الساعة ٧:٤٥ صباحًا، والساعة 7:30 صباحًا في مدارس البنات، بمختلف المراحل التعليمية؛ مشيرة إلى إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية التوجيهية المقدمة من إدارة التوجيه الطلابي، لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية على الرقم (0536128490)، انطلاقًا من حرصها على توفير الدعم والتهيئة النفسية والمعنوية للطلاب والطالبات.
وكانت إدارة تعليم ينبع، قد أنهت استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1444هـ؛ حيث شكّلت اللجانَ الخاصة لمتابعة سير الاختبارات، التي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة، والتدقيق، والدعم الفني، بتعليم المحافظة.
كما أعدت اللجانُ المختصة خطة متزامنة لزيارة المدارس من القيادات التعليمية، ومشرفي ومشرفات الإدارة والمكاتب التعليمية؛ لمتابعة سير الاختبارات ميدانيًّا.
وأكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، على اللجنة الإشرافية، أهمية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي أولًا بأول، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًّا، ومتابعة الخطة الإشرافية الميدانية لضمان تأدية الاختبارات بيسر وسهولة.
ورعى مدير التعليم اللقاءَ الافتراضي (دور الأسرة أثناء الاختبارات) الذي نظمته إدارة التعليم مؤخرًا، مستهدفة أسر الطلاب وأولياء الأمور، للتأكيد على أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة في كل الجوانب التربوية، والتعليمية، وخاصة فيما يتعلق بالاستعداد والتهيئة للاختبارات، وتوضيح الأساليب الصحية المناسبة أثناء الاختبارات.