ينبع: انتهاء الاستعدادات لتقدّم 76 ألف طالب وطالبة للامتحانات النهائية.. غدًا

يؤدي يوم غد الأحد، نحو 76 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع والقطاعات التابعة لها، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي؛ وذلك على مدى أسبوع كامل، تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ.