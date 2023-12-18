أكثر من 5 ملايين ريال.. إيداع مكافآت سبتمبر لطلاب وطالبات تعليم الطائف غدًا

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، والإعاقات الجسدية، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، وطلاب المعهد العلمي.