أكثر من 5 ملايين ريال.. إيداع مكافآت سبتمبر لطلاب وطالبات تعليم الطائف غدًا

تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف يوم غد الثلاثاء، مكافأة الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2023 لعدد (16136) طالبًا وطالبة بمبلغ قدره (5893565.59) ريالًا.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، والإعاقات الجسدية، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، وطلاب المعهد العلمي.
وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة -ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب والشؤون الإدارية والمالية- على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد؛ داعيًا لأبنائه وبناته بدوام التوفيق.
من جانبه ترأس المدير العام للتعليم، لجنة الصندوق التعليمي؛ حيث عقدت اجتماعها الدوري الثالث؛ لمناقشة إجراءات عمل الصندوق؛ وفقًا للآليات والإجراءات النظامية، لدعم الأنشطة، والبرامج التعليمية، بما يحقق الأهداف المنشودة، بحضور المساعد للشؤون المدرسية.
وشهد المساعد للشؤون التعليمية -صباح اليوم- التصفيات المحلية لأولمبياد اللغة الإنجليزية 2024 "الموروث الوطني" بمشاركة 90 طالبًا من 22 مدرسة.
وعقدت الإدارة اللقاء التعريفي لجائزة المواطنة المسؤولة في دورتها الثالثة؛ بهدف نشر ثقافة الجائزة ومتابعة تسجيل الطالبات في جميع المراحل. وفق مجالات الجائزة، بحضور رائدات النشاط في المدارس.
وشاركت الإدارة العامة للتعليم بالطائف في البطولة النهائية للمسابقات الرياضية التي تستضيفها تعليم مكة وبمشاركة 16 إدارة عامة، وتستهدف ألعاب كرة قدم الصالات وكرة الطاولة والريشة الطائرة.