مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يُنهي عقم ثلاثينية بتقنية علاجية جديدة

وبالاطلاع على نتائج الفحوصات التي خضعت لها، تَبَيّن وجود أجسام مضادة، إضافة إلى مشكلة أكبر هي أن بطانة رحم السيدة طوال فترة المتابعة خلال محاولات الحمل السابقة؛ كانت رقيقة.. ورغم محاولات علاجها عبر المنشطات وهرمون الاستروجين؛ فإن سُمكها لم يتجاوز 6 ملم، وهذا السُّمك غير مناسب لانغراس الجنين ونموه، فلجأنا إلى تقنية حديثة لتجاوز هذه المعضلة؛ حيث قمنا بحقن بطانة الرحم بالبلازما المشبعة بالصفائح الدموية، التي أُخذت من دم السيدة نفسها.. وبفضل الله نجحت جهودنا؛ حيث أظهرت الفحوصات تحسنًا واضحًا في سُمك وجوْدة بطانة الرحم، وقبلها كان قد تم تحييد الأجسام المضادة، وقد حدث الحمل في المحاولة الأولى عقب حقن بطانة الرحم، وتمت متابعة الحمل إلى أن رُزقت -ولله الحمد- بطفلة سليمة وبصحة جيدة، وُلدت في الشهر التاسع بصورة طبيعية.