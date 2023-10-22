للرجال والنساء.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز العوشزية، وفي مركز الرويغاني، وفي متوسطة وثانوية النبهانية؛ فيما تقدم خدماتها يوم غد في مركز وادي الجناح، وللنساء في مجمع السحابين للبنات بمحافظة رياض الخبراء، ويوم الثلاثاء القادم للرجال في مقر إدارة التعليم بالقصيم، وفي مركز وادي أبو علي، وللنساء في ثانوية القرين للبنات بمحافظة رياض الخبراء، وفي كليات عنيزة الأهلية للبنات؛ فيما تقدم خدماتها للرجال يوم الأربعاء القادم في كليات بريدة وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع؛ بينما تقدم خدماتها يوم الخميس القادم للرجال والنساء في مهرجان ثمرات الشيحية؛ وذلك لمدة خمسة أيام.