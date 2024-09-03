بمشاركة المملكة.. السيسي يفتتح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

عقب ذلك، تجول الرئيس المصري والحضور بصالة العرض الذكية التي تضم أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المُصَنّعِة للطائرات وصناعات الفضاء المشاركة في المعرض، من بينها جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI حيث استمعوا إلى شرح عن مجموعة من الحلول والأنظمة التي تقدمها الشركة، ومن بينها نظام حماية المنشآت باستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز، فضلاً عن عرض عن الإمكانيات العالية في مجال التصميم والتطوير والإنتاج والدعم الفني والصيانة وتصنيع أجزاء من الطائرة (F15 -SA) .