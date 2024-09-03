بمشاركة المملكة.. السيسي يفتتح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء 2024" في نسخته الأولى، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي شمالي مصر، بمشاركة أكثر من 300 شركة من أكبر شركات مُصَنّعِي الطائرات وصناعات الفضاء، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، من بينهم المملكة.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، والملحق العسكري لدى مصر العميد الركن عبدالكريم بن عبدالرحمن السديس.
واستمع المشاركون في مستهل الافتتاح لشرح مفصلٍ عن الطائرات المشاركة في المعرض، من بينها الطائرات السعودية منظومة إف 15، وطائرة التايفون وفريق الصقور السعودية.
عقب ذلك، تجول الرئيس المصري والحضور بصالة العرض الذكية التي تضم أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المُصَنّعِة للطائرات وصناعات الفضاء المشاركة في المعرض، من بينها جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI حيث استمعوا إلى شرح عن مجموعة من الحلول والأنظمة التي تقدمها الشركة، ومن بينها نظام حماية المنشآت باستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز، فضلاً عن عرض عن الإمكانيات العالية في مجال التصميم والتطوير والإنتاج والدعم الفني والصيانة وتصنيع أجزاء من الطائرة (F15 -SA) .
وشهد الحضور على هامش فعاليات المعرض، عدداً من العروض الجوية الاحترافية، من بينها عرض جوي منفرد للطائرة السعودية "يورو فايتر تايفون" من خلال أداء عدة مناورات تميزت بالإتقان والدقة.
ويهدف معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء 2024" إلى دعم منظومة التصنيع والرقمنة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، حيث يعد بمثابة منصة دولية لصناعة الطيران ووكالات الفضاء، لمناقشة الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والتطبيقات المدنية والعسكرية لتكنولوجيا الفضاء.