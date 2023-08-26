خدمة استثنائية تضمن رفاهية المسافرين.. شاهد "كبسولات النوم" في مطار الرياض

وكانت فكرة كبسولات الراحة أو كبائن النوم، قد لاقت انتشارًا كبيرًا في الكثير من المواقع في المملكة؛ حيث انطلقت للمرة الأولى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتتوسع الفكرة لتشمل الموظفين داخل الشركات والمستشفيات، ليتمكن العاملون في مقر عملهم من أخذ قسط من الراحة ومساعدتهم على استئناف عملهم بنشاط وإنتاجية أكبر.