الحقيل: العملات المستقرة تعالج 9 تريليونات دولار.. والرياض ستصبح نموذج عالمي للتمويل العقاري

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن العالم يشهد اليوم إعادة تعريف شاملة للبنية المالية من حيث الحجم والمضمون، موضحًا أن العملات المستقرة عالجت ما قيمته 9 تريليونات دولار من المعاملات خلال عام 2025، ما يعكس التحول الجذري الذي تشهده الأنظمة المالية العالمية.