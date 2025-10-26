الحقيل: العملات المستقرة تعالج 9 تريليونات دولار.. والرياض ستصبح نموذج عالمي للتمويل العقاري

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن العالم يشهد اليوم إعادة تعريف شاملة للبنية المالية من حيث الحجم والمضمون، موضحًا أن العملات المستقرة عالجت ما قيمته 9 تريليونات دولار من المعاملات خلال عام 2025، ما يعكس التحول الجذري الذي تشهده الأنظمة المالية العالمية.
وقال الحقيل خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للبروبتك إن المملكة تنظر إلى العملات المستقرة كتحول استراتيجي يتجاوز الجانب التقني ليشمل إعادة بناء منظومات التمويل والتعاملات العقارية وفق نهج رقمي حديث يضمن الكفاءة والشفافية.
وأضاف أن مدينة الرياض ستصبح نموذجًا عالميًا للتمويل العقاري الحديث، بفضل التطور المتسارع في التقنيات المالية والبنية التحتية الرقمية التي تقودها الوزارة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مؤكّدًا أن المواطنين والمطورين والحكومة يستفيدون جميعًا من نظام التسوية الفورية للعقار الذي يسهم في تسريع المعاملات وتحفيز الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن البيئة التجريبية في المملكة نجحت في استقطاب شركات محلية ودولية متخصصة في نماذج الترميز والملكية الجزئية للعقارات، ما يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للابتكار في قطاع العقار والتقنيات المالية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي متطور ومستدام.