"صراخ فتاة جازان" و"حادث تبوك" عِبرتان.. لقطة قد تكلفك سجناً و500 ألف

وتابعت: "يعاقب كل مَن حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها" ، وأوضحت على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، مع مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.