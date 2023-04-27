محليات
أفضل واجهة مبانٍ بعد التحسين وفيديو.. مسابقة "نجران تستاهل" تتهيأ للانطلاق
تستمر 45 يومًا عبر محورين وتَضَمنت شروطها صورًا من الواقع "قبـل وبـعد"
تنظم أمانة منطقة نجران، ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، مسابقة توعوية بعنوان "نجران تستاهل.. وأنتم قدها".
وأوضحت الأمانة، أن المسابقة التي تبدأ في 1 مايو المقبل، وتستمر 45 يومًا، ترتكز على محورين هما "أفضل فيديو توعوي عن نظافة مدينة نجران، وأفضل واجهة مبانٍ بعد التحسين".
واشترطت الأمانة في المسابقة ألا يقل الفيديو عن 30 ثانية، ولا يزيد على دقيقة، وأن تكون صور واجهة المباني من الواقع متضمنة صورة قبل وبعد التحسين، وإضافة رابط المشاركة على منصة أصدقاء أمانة نجران؛ على أن ترسل المشاركات على هاشتاق #أصدقاء_أمانة_نجران.