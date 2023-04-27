أفضل واجهة مبانٍ بعد التحسين وفيديو.. مسابقة "نجران تستاهل" تتهيأ للانطلاق

واشترطت الأمانة في المسابقة ألا يقل الفيديو عن 30 ثانية، ولا يزيد على دقيقة، وأن تكون صور واجهة المباني من الواقع متضمنة صورة قبل وبعد التحسين، وإضافة رابط المشاركة على منصة أصدقاء أمانة نجران؛ على أن ترسل المشاركات على هاشتاق #أصدقاء_أمانة_نجران.