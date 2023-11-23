يؤم المصلين غداً في صلاة الجمعة بإسلام آباد.. مشاهد من زيارة "ابن حميد" لباكستان

وتأتي زيارة "ابن حميد" للجمهورية الإسلامية الباكستانية؛ لتحقيق محاور دينية عدة؛ على رأسها إبراز سماحة الإسلام ووسطية منهجه واعتداله، وتعميق دور أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، وتعزيز رسالتهما الدينية في جمهورية باكستان، وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، وتوطيد مكانة المملكة في وجدان الشعب الباكستاني؛ وذلك في إطار استراتيجية رئاسة الشؤون الدينية المستقبلية؛ لتعظيم دور أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء الحرمين؛ ولإثراء الرسالة الدينية الوسطية في نفوس المسلمين عالميًا، واستثمار مكانة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين كقوة دينية؛ تعكس صورة المملكة ومكانتها إسلاميًا وعالميًا، وجهودها المبذولة للإسلام والمسلمين والإنسانية في أرجاء العالم.