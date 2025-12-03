"منال" تهب طفلة جزءًا من كبدها بعد فقد والدها.. وتنقذها من موت محقق

في موقف إنساني استثنائي، جسّدت منال القحطاني – موظفة في مستشفى حوطة بني تميم وعضو تجمع الرياض الصحي الأول – أسمى معاني العطاء، حين قررت التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ طفلة في الثامنة من عمرها تعاني من فشل كبدي حاد.
القصة بدأت حين استعدت منال لإجراء عملية تبرع بالكبد لوالدها المريض، وأجرت كافة الفحوص الطبية اللازمة. إلا أن وفاة والدها قبل موعد العملية أنهت صفحة العلاج، لكنها لم تُنهِ استعدادها لبذل العطاء.
لاحقًا، تلقّت منال اتصالًا عاجلًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي، يُفيد بوصول طفلة في حالة حرجة، نُقلت عبر الإخلاء الطبي من مكة المكرمة، مع طلب فوري للبحث عن متبرع. وبعد إجراء الفحوص، تبيّن وجود تطابق في فصيلة الدم والأنسجة بين منال والطفلة.
وافقت منال دون تردد، وأُجريت عملية زراعة الكبد خلال وقت وجيز، وسط إشادة من الفريق الطبي بنجاحها، بفضل مستوى التوافق العالي بين المتبرعة والمتلقية.
الطفلة بدأت في التعافي تدريجيًا بعد الجراحة، بينما خرجت منال من المستشفى وهي تتابع حالتها يوميًا، محمّلة بفخر إنساني يصعب وصفه.
وتبقى قصة منال مثالًا حيًا بأن العطاء لا يعرف حدودًا، وأن خطوة شجاعة واحدة قد تعني الحياة لغيرك، والطمأنينة لعائلة، والدليل الحقيقي على أن الإنسانية ما زالت بخير.