"منال" تهب طفلة جزءًا من كبدها بعد فقد والدها.. وتنقذها من موت محقق

لاحقًا، تلقّت منال اتصالًا عاجلًا من مستشفى الملك فيصل التخصصي، يُفيد بوصول طفلة في حالة حرجة، نُقلت عبر الإخلاء الطبي من مكة المكرمة، مع طلب فوري للبحث عن متبرع. وبعد إجراء الفحوص، تبيّن وجود تطابق في فصيلة الدم والأنسجة بين منال والطفلة.