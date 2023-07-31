"الحياة الفطرية" يكرّم عددًا من الجوالين بمناسبة يومهم العالمي

وخلال المناسبة التي ينظمها المركز سنويًا لتكريم الجوالين، أعرب الدكتور "قربان" عن امتنانه للجهود التي يضطلع بها الجوالون في عملهم اليومي، وهو الأمر الذي شكّل -ولا يزال- إضافة حقيقية للعمل البيئي، مشيدًا بالمهام الجسيمة التي يقوم بها الجوال في الميدان.