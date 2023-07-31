"الحياة الفطرية" يكرّم عددًا من الجوالين بمناسبة يومهم العالمي

كرّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عددًا من الجوالين العاملين في المركز، من الذين سبق تعرضهم لإصابات عمل، وذلك في فعالية خاصة بمناسبة يوم الجوالين العالمي، الذي يصادف 31 يوليو من كل عام.
وخلال المناسبة التي ينظمها المركز سنويًا لتكريم الجوالين، أعرب الدكتور "قربان" عن امتنانه للجهود التي يضطلع بها الجوالون في عملهم اليومي، وهو الأمر الذي شكّل -ولا يزال- إضافة حقيقية للعمل البيئي، مشيدًا بالمهام الجسيمة التي يقوم بها الجوال في الميدان.
وأكد أن المركز على دراية بأهمية تطوير البيئة المناسبة لعمل الجوالين، مما أثمر عقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المخصصة، تحت إشراف نخبة من المختصين العالميين في هذا المجال، وذلك بغرض تحسين مستوى العمل في كافة مرافق المركز ومنها عمل الجوالين.
من جانبه، قال مدير إدارة عمليات المحافظة في المركز رشيد العتيبي: إن الاهتمام الذي يجده الجوالون في المحميات، أسهم إيجابًا في تطور العمل للأفضل، معربًا عن تقديره لكل ما يلقاه الجوالون من رعاية وبرامج تطويرية تسهم في صقل مهاراتهم وتطوير عملهم اليومي.