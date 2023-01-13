127 عملية فصل لتَوَائِم سيامية في 32 عاماً.. "إنسانية المملكة" تتهادى في 23 دولة

وقد أكد عدد هذه العمليات بما لا يدع محالاً للشك الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، حيث كان التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" ملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء؛ ليقف على عملية فصل التوأم السيامي العراقي، 27 طبيبًا واستشاريًا ولفيفًا من كوادر التمريض، 11 ساعة متواصلة؛ لتنفيذ جراحة فصلهما التي تمت على 6 مراحل مختلفة؛ لتنجح العملية بشكل متميز تحدث عنه العالم أجمع.