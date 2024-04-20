انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث غدًا

يشهد يومُ غد الأحد انطلاقَ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية، وستتواصل حسب المراحل الدراسية والجداول المعتمدة لكل مدرسة.
وستجرى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الإخلال به، مع أهمية الرصد اليومي للنتائج في نظام نور الإلكتروني ورصد حالات الغياب.
جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثالث لا زالت تتبقّى فيه إجازة مطولة واحدة تبدأ يوم 23 شوال.
وستكون بداية تسجيل الرغبات للنقل الداخلي من 12 إلى 16 شوال، ويتم إغلاق تسجيل طلاب الصف الأول يوم 23 شوال.
ويوم الأحد 4 ذي القعدة تجرى اختبارات نافس، وتكون بداية الاختبارات النهائية يوم 27 ذي القعدة.
ويختتم العام الدراسي بإجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 4/ 12/ 1445هـ.