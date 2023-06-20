وزير السياحة يُسَلّم جوائز اليونسكو الدولية "الفوزان" في باريس.. وهؤلاء الفائزون

سلّم أحمد الخطيب وزير السياحة، بحضور نائبته الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود والمندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن ومدير عام منظمة اليونسكو أودري أزولاي، جوائز منظمة اليونسكو المعروفة (الفوزان الدولية) للفائزين في الدورة الأولى خلال الحفل الذي أقيم بمقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.
وتُعَد جائزة اليونسكو (الفوزان الدولية) تشجيعًا للعلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفاز من الكاميرون الطالب عبدون أتانجانا عن فئة الرياضيات، وفاز من مصر هشام عمران عن فئة التكنولوجيا "أتمتة التصميم الإلكتروني" وله مساهمة فاعلة في ابتكار تصميم أشباه الموصلات، ومن الصين عن "آسيا والمحيط الهادي" فازت "قيومي فو" عن فئة العلوم "النسب الجينية" لعملها الأساسي في تاريخ البشر الأوائل في أوراسيا ودراسات لتحسين استخراج وتسلسل الحمض النووي القديم، ومن صربيا عن "أوروبا وأمريكا الشمالية" فازت "جيلينا فالديك" عن فئة الهندسة الخضراء، ومن الأرجنتين عن "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" فاز "فدريكو آري" عن فئة العلوم لحمض النووي الريبي غير المشفر في النباتات.
وتختار اليونسكو الفائزين بناء على نصائح لجنة تحكيم دولية تتكون من خمسة أعضاء بارزين مستقلين ذوي سمعة عالية ومعترَف بها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.