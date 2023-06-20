وزير السياحة يُسَلّم جوائز اليونسكو الدولية "الفوزان" في باريس.. وهؤلاء الفائزون

وتُعَد جائزة اليونسكو (الفوزان الدولية) تشجيعًا للعلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفاز من الكاميرون الطالب عبدون أتانجانا عن فئة الرياضيات، وفاز من مصر هشام عمران عن فئة التكنولوجيا "أتمتة التصميم الإلكتروني" وله مساهمة فاعلة في ابتكار تصميم أشباه الموصلات، ومن الصين عن "آسيا والمحيط الهادي" فازت "قيومي فو" عن فئة العلوم "النسب الجينية" لعملها الأساسي في تاريخ البشر الأوائل في أوراسيا ودراسات لتحسين استخراج وتسلسل الحمض النووي القديم، ومن صربيا عن "أوروبا وأمريكا الشمالية" فازت "جيلينا فالديك" عن فئة الهندسة الخضراء، ومن الأرجنتين عن "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" فاز "فدريكو آري" عن فئة العلوم لحمض النووي الريبي غير المشفر في النباتات.