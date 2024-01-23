للموثوقية والنزاهة.. "البيئة" تدشن خدمة الختم الرقمي والهوية الرقمية للوثائق الرسمية

من جانبه، بين مدير إدارة التصديق الرقمي بالوزارة وائل الخنيفر أن "البيئة" تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية في قطاعاتها كافة، وربطها بالتقنيات الحديثة؛ للعمل على توفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الرقمية، والتحقق من الهوية، والامتثال لأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء الإستراتيجيين؛ لتطوير وتحسين الخدمات الرقمية في القطاعات التابعة لها.