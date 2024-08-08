للمرة الأولى بالمنطقة.. فريق طبي بجازان ينقذ طفلًا أصيب بمرض "هيرشبرنغ"

تمكّن فريق الأطفال متعدد التخصصات بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي، من علاج مرض داء هيرشبرنغ بعملية جراحية واحدة، وذلك بعد إجراء اختبار النسيج العاجل "الفروزن" أثناء العملية الجراحية، بمشاركة فريق طبي من المختبر الإقليمي.
وفي التفاصيل: ذكر الفريق الطبي أن الطفل حضر للمستشفى وكان يعاني من إمساك مزمن وصعوبة في التبرز منذ الولادة، وقد تم تشخيصه بإصابته بمرض هيرشبرنغ من خلال الفحص النسيجي للخزعة الأولية، وعليه قرر عمل عملية جراحية لاستئصال الجزء المصاب من الأمعاء الغليظة.
وأضاف: أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية جراحية تم من خلالها تحليل نسيجي عاجل "فروزن" من قبل فريق علم أمراض الأنسجة بالمختبر الإقليمي؛ لتحديد مكان الاستئصال الجراحي الصحيح للأمعاء الغليظة.
وبيّن أنه وبناءً على نتيجة تحليل الفروزن، تم إجراء العملية الجراحية على مرحلة واحدة لأول مرة في المنطقة؛ حيث كان في السابق يتم هذا الإجراء بعمليتين جراحيتين أو ثلاث عمليات جراحية على فترات متباعدة، ويتخللها وضع فتحة مؤقتة للتبرز في جدار البطن "colostomy"، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وأوضح الفريق الطبي أن مرض هيرشبرنغ هو مرض يصيب الأمعاء الغليظة وينتج عن خلل في انقباض العضلات الملساء المبطنة لجدارها بسبب خلل في الخلايا العصبية التي توصل الإشارات العصبية العضلية، ويعدّ هذا المرض من الأمراض الخلقية التي تنشأ منذ الولادة.