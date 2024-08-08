للمرة الأولى بالمنطقة.. فريق طبي بجازان ينقذ طفلًا أصيب بمرض "هيرشبرنغ"

وبيّن أنه وبناءً على نتيجة تحليل الفروزن، تم إجراء العملية الجراحية على مرحلة واحدة لأول مرة في المنطقة؛ حيث كان في السابق يتم هذا الإجراء بعمليتين جراحيتين أو ثلاث عمليات جراحية على فترات متباعدة، ويتخللها وضع فتحة مؤقتة للتبرز في جدار البطن "colostomy"، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى بعد تماثله للشفاء.