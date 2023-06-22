"الصحة القابضة" تقرر إنشاء مجالس إدارة تأسيسية للإشراف على التجمعات الصحية

استمرارًا لتنفيذ خطة تحول القطاع الصحي في المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي، أصدر مجلس إدارة شركة الصحة القابضة قراره بإنشاء مجالس إدارة تأسيسية للإشراف على التجمعات الصحية ، ويأتي ذلك امتدادًا لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الشركة المتضمن قيام الشركة بتأسيس شركات تابعة لها.
ويمثل القرار تأسيسًا للمراحل القادمة من بناء منظومة شركة الصحة القابضة واستكمالاً للمراحل التحولية السابقة وبناء على منجزاتها، وذلك لبناء النموذج المستقبلي للشركة الذي يهدف للوصول إلى تجارب ونماذج مطورة والتكامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية ورفع الكفاءة والفعاليّة بما يحقق التطلعات في المراحل القادمة، ويأتي القرار لرفع مستوى التكامل بين التجمعات الصحية والاستفادة من الممكنات بشكل فاعل لتحقيق أولويات المراحل القادمة ومستهدفاتها.
ويُذكر أنه تم إنشاء شركة الصحة القابضة –غير هادفة للربح– بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (469) بتاريخ 9 / 8/ 1443هـ، لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها للمستفيدين من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث.