"الصحة القابضة" تقرر إنشاء مجالس إدارة تأسيسية للإشراف على التجمعات الصحية

ويمثل القرار تأسيسًا للمراحل القادمة من بناء منظومة شركة الصحة القابضة واستكمالاً للمراحل التحولية السابقة وبناء على منجزاتها، وذلك لبناء النموذج المستقبلي للشركة الذي يهدف للوصول إلى تجارب ونماذج مطورة والتكامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية ورفع الكفاءة والفعاليّة بما يحقق التطلعات في المراحل القادمة، ويأتي القرار لرفع مستوى التكامل بين التجمعات الصحية والاستفادة من الممكنات بشكل فاعل لتحقيق أولويات المراحل القادمة ومستهدفاتها.