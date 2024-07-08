الالتزام يعفي من الغرامات.. 3 خطوات لتقسيط المستحقات الضريبية توضحها "زاتكا"

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"، إنه يمكن عبر خطواتٍ ميسّرة، تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة مبادرة الإعفاء من الغرامات.
وأوضحت الهيئة أن مبادرة الإعفاء من الغرامات ترتكز على 3 خطوات لطلب تقسيط المستحقات الضريبية؛ وهي: "تقديم طلب التقسيط، واعتماد خطة التقسيط، ومراجعة الطلب من الفرق المختصة".
وأبانت "زاتكا" أن التزام المكلف بالخطة يعفيه من الغرامات المضمنة فيها، حتى وإن حلّت بعد انتهاء المبادرة، مشيرةً إلى أنه في حالة إلغاء الخطة لعدم الالتزام، سيتم احتساب كل الغرامات على كامل أصل الضريبة.
يشار إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل المبسط لمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عبر الرابط الآتي: "https://zat.ca/EFI_AR".