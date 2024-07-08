الالتزام يعفي من الغرامات.. 3 خطوات لتقسيط المستحقات الضريبية توضحها "زاتكا"

وأبانت "زاتكا" أن التزام المكلف بالخطة يعفيه من الغرامات المضمنة فيها، حتى وإن حلّت بعد انتهاء المبادرة، مشيرةً إلى أنه في حالة إلغاء الخطة لعدم الالتزام، سيتم احتساب كل الغرامات على كامل أصل الضريبة.