"الشريف" يدعو الباحثين لاستلهام تجربة السعودية في تطوير التعليم الإلكتروني

وأوصى الدكتور الشريف خلال إلقائه بحثه (أثر استخدام تطبيق الواتساب على التحصيل الدراسي لطلاب الجامعة)، في المؤتمر الذي يحمل عنوان (سياسات التعليم العالي في الوطن العربي.. رهانات الحاضر وآفاق المستقبل)، بالأخذ بالتقدم التقني من تطبيقات ووسائل تواصل اجتماعي، بما يتواكب وتطلعات الشباب ورغباتهم لتحقيق الإبداع المنشود من الشباب، وضرورة تطبيق الواتساب في جميع المراحل الدراسية، ونشر ثقافة تطبيق الواتساب بين عناصر المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، مع ضرورة تدعيم دور تطبيق الواتساب في رفع كفاءة العملية التعليمية، وإنشاء تطبيق واتساب خاص بالطلاب حسب المراحل الدراسية، ونوع التعليم.