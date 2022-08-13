متنزه الحسام.. لوحة فنية نالت استحسان الزوار وواكبت تطلعاتهم

بمساحة تقارب 170 ألف متر مربع، تنوعت بين المرتفعات والجسور والشلالات والمسطحات الخضراء والجلسات العربية والمغطاة، يعج متنزه الحسام بالأُسر في أغلب مساحاته.
"سبق" التقطت صورًا للمتنزه، الذي تسمح اتساع مساحته بإطلاق بصر الزائر فيه دون أن يمنعه تراكم الأشجار، ودون أن تعيقه الجبال نظرًا لجودة موقعه.
تنوعت الفعاليات في المتنزه لتنال إعجاب زواره بجميع مراحلهم العمرية؛ فهناك المسطحات الخضراء والجسور التي تمرُّ من تحتها المياه، والشلالات التي احتلت موقعًا بزاوية المتنزه بعيدًا عن الضوضاء للاستمتاع بصوت المياه وهي تتدفق من على المرتفعات الصناعية.
وتوسطت المتنزه بحيرة جميلة، يحيطها ممشى خرساني، وجلسات على جنباتها، تعطي مرتاديها جمال المنظر وحُسنه مع نزول الضباب على المتنزه؛ ليرسم لوحه جمالية فائقة الوصف.
شمل المتنزه ألعابًا للأطفال، ومحال لتأجير السكوترات، روعي فيها جانب السلامة من حيث ارتداء الخوذة، والتأكد من معرفة الطفل قيادتها.
وانتشرت دوريات الأمن وقوة المهام بشرطة الباحة في عدد من المواقع في المتنزه، مع قيام عمال الأمانة بمتابعة أعمال النظافة وسط تكامل الخدمات.