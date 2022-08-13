متنزه الحسام.. لوحة فنية نالت استحسان الزوار وواكبت تطلعاتهم

تنوعت الفعاليات في المتنزه لتنال إعجاب زواره بجميع مراحلهم العمرية؛ فهناك المسطحات الخضراء والجسور التي تمرُّ من تحتها المياه، والشلالات التي احتلت موقعًا بزاوية المتنزه بعيدًا عن الضوضاء للاستمتاع بصوت المياه وهي تتدفق من على المرتفعات الصناعية.