"إطار جديد للتطوع الإسعافي داخل الحرمين بالشراكة مع الهلال الأحمر"
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق "إطار التطوع الإسعافي" للجمعيات الوطنية، وذلك بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي، ورفع كفاءة الاستجابة الإسعافية داخل الحرمين الشريفين، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الإطار لتنظيم العمل التطوعي الإسعافي ضمن منظومة متكاملة، تضمن توحيد الإجراءات وتكامل الجهود بين الجهات التطوعية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت الهيئة أن الإطار يحدد شروط مشاركة الجمعيات التطوعية، والتي تشمل: اعتماد الجهة رسميًا من الجهات المختصة، واحتواء الفريق على ممارسين صحيين مرخصين أو حاصلين على شهادات تخصصية معتمدة مثل "سفير الحياة (BLS)"، إلى جانب الالتزام الكامل بتعليمات الهلال الأحمر السعودي وهيئة الحرمين.
وأكدت الهيئة أن الجمعيات المشاركة تتحمّل مسؤولية توفير الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية والإسعافية، حسب الاتفاق مع الهلال الأحمر، بما يضمن جاهزية الفرق وفاعلية الاستجابة في مختلف الظروف.
ودعت "هيئة الحرمين" الجمعيات الراغبة في المشاركة إلى التقدّم بطلب رسمي يتضمّن بيانات الفريق، والتخصصات، ومجالات العمل، وأسماء الأعضاء، عبر البريد الإلكتروني: Volunteer@gph.gov.sa
وشددت الهيئة على أن هذا الإطار يعكس حرصها المستمر على تطوير منظومة الخدمات داخل الحرمين، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية، للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والعناية.