"إطار جديد للتطوع الإسعافي داخل الحرمين بالشراكة مع الهلال الأحمر"

وأوضحت الهيئة أن الإطار يحدد شروط مشاركة الجمعيات التطوعية، والتي تشمل: اعتماد الجهة رسميًا من الجهات المختصة، واحتواء الفريق على ممارسين صحيين مرخصين أو حاصلين على شهادات تخصصية معتمدة مثل "سفير الحياة (BLS)"، إلى جانب الالتزام الكامل بتعليمات الهلال الأحمر السعودي وهيئة الحرمين.