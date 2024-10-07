"الزعاق" يوضِّح الفَرق بين السُّحب الصيفية والشتوية والخريفية.. ومساراتها المختلفة

أوضح الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، الفَرق بين السُّحب الصيفية والشتوية والخريفية، مشيرًا إلى أن سُحب السماء لها مسارات، لا تحيد عنها، وأودية الأرض تحدد هذه المسارات، بمعنى أن الأرض ذات الأودية الكثيرة تدلُّ على كثرة مسار السُّحب.