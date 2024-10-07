"الزعاق" يوضِّح الفَرق بين السُّحب الصيفية والشتوية والخريفية.. ومساراتها المختلفة

أوضح الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، الفَرق بين السُّحب الصيفية والشتوية والخريفية، مشيرًا إلى أن سُحب السماء لها مسارات، لا تحيد عنها، وأودية الأرض تحدد هذه المسارات، بمعنى أن الأرض ذات الأودية الكثيرة تدلُّ على كثرة مسار السُّحب.
وتفصيلاً، قال الزعاق إن السُّحب الصيفية تأتينا من جهة الشرق، والعامة يسمونها السُّحب العكسية. والسُّحب الشتوية تأتي من الغرب، والسُّحب الخريفية عادة ما تكون متذبذبة الحركة. ولا يتحدد دخول السُّحب الشتوية إلا مع دخول موسم "الوسم" في منتصف أكتوبر. ويتحدد مسار السُّحب الصيفية مع دخول موسم "الكنة" في منتصف مايو.
وأضاف: السُّحب الشتوية تبدأ بالتخلق قبيل دخول موسم "الوسم"، والعامة يسمونها "القلايد"، وهي جمع القلادة، التي تعلقها النساء على أعناقهن من باب التجمُّل، وكأن السماء تُعلِّق هذه السُّحب للجمال، وهي السُّحب التي تهواها الأنفس.