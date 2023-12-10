"المربع".. حي ملكي يتحوَّل بعد 87 عامًا إلى أكبر "داون تاون" حديث في العالَم

حين فتح الملك عبدالعزيز مدينة الرياض في 15 يناير 1902م أقام في قصر الديرة مع أسرته، ولما بدأت الرياض تتطور، ويكثر سكانها، اختار المنطقة الواقعة خارج السور الشمالي للرياض، وكانت تُعرف آنذاك بـ"أبو رفيع"، وعُرفت فيما بعد باسم "المربع"، وقد بنى فيها الملك عبدالعزيز أول قصر عام 1936، وانتقل إليه من قصر الديرة.
وُضعت اللوحة التذكارية على مدخل القصر، وبدأت حركة البناء في منطقة المربع عام 1936، واستمرت نحو 10 سنوات.
وفي عام 1346 تم استكمال الشكل العام للمدينة الملكية، وشُيدت أسوارها وأبراجها مربعة الشكل؛ ومن هنا جاءت تسمية المنطقة بـ"المربع".
وتُعد منطقة المربع اليوم من أقدم وأشهر الأحياء في الرياض، وفيها أبرز المعالم التاريخية بالرياض، هو متحف الملك عبدالعزيز.
وأُقيم في منطقة المربع تحفة معمارية "القصر الأحمر"، الذي كان صرحًا عظيمًا شامخًا سنة 1364م.
ومن أبرز ما ضمته المنطقة: المؤسسة العامة للتقاعد، جوازات منطقة الرياض، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، شركة تطوير التعليم القابضة، وزارة الحج والعمرة، رياض أفنيو، حديقة المربع ومتنزه المتحف الوطني.
ولم يكن حي المربع فقط مجرد منطقة أو حي من الأحياء، بل كان بلدة بأكملها؛ لا يحتاج قاطنوها إلى الخروج خارج حدودها؛ إذ كانت تضم أكبر الأسواق والفنادق في ذلك الوقت.
ويعيد مشروع "المربع الجديد"، الذي أطلقه هذا العام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الكائن موقعه الجديد على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك خالد، تعريف أفق مدينة الرياض، عبر منطقة حضارية حديثة ومتطورة، ستكون بمنزلة بوابة لعالم آخر من الإبهار.
ويمتد حي المربع الجديد (المكعب) على مساحة 19 كيلومترًا مربعًا. ويقدم المشروع تجربة فريدة في نوعية العيش والعمل والترفيه، ويأتي تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030م.
وصُمم مشروع المربع الجديد ليستوعب مئات الآلاف من السكان؛ إذ سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع.
ويمتلك المشروع 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب نحو 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، ونحو 1.8مليون متر مربع للمرافق المجتمعية، وبارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، مع تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقُّل داخلية.
وتستعد المنطقة لكي تستقبل 27 مليون زائر سعودي وأجنبي؛ إذ سيضم مشروع المربع الجديد، الذي سيقع على تقاطع طريقَي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، متحفًا مبتكرًا.
ومن المقرر أن تقام بالمنطقة جامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحٌ عالمي متكامل متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للأنشطة الصحية والاجتماعية المختلفة، وللعروض الحية والترفيهية.
وتعد منطقة المربع الجديد داون تاون الرياض، الذي يعرف عالميًّا بمركز المدينة أو عاصمة الدولة التجارية، كما يمكن أن يطلق على أكثر مدينة بالدولة تضم أكبر عدد من سكانها.
وظهر هذا المصطلح عام 1830م، وأُطلق للمرة الأولى على وسط مدينة نيويورك.