"المربع".. حي ملكي يتحوَّل بعد 87 عامًا إلى أكبر "داون تاون" حديث في العالَم

ويمتلك المشروع 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب نحو 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، ونحو 1.8مليون متر مربع للمرافق المجتمعية، وبارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، مع تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقُّل داخلية.