يتضمن مسابقة "شيف البحار".. المعرض الدولي للثروة السمكية ينطلق غدًا بالرياض

ويأتي المعرض الذي ينظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، انطلاقًا من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصًا على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال، ويُتوقع أن يصل عدد زواره إلى أكثر من 15 ألف زائر.