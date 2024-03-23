السديس: تعزيز مواقع إجابة السائلين بالحرمين بتطبيقات ذكية واتصالات رقمية بلغات عالمية عدة

وتعمل إدارة "إجابة السائلين"؛ التي تضم مجموعة من العلماء، والقضاة، والمدرسين؛ على توعية الزائرين والمعتمرين، في مسائل العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علمٍ وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة.