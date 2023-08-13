نجران.. 1273 جولة ميدانية تغلق 10 منشآت صحية تحفظيًّا لمخالفتها الأنظمة والسياسات

أغلقت "صحة نجران" 10 منشآت صحية خاصة تحفظيًّا؛ لمخالفتها الأنظمة والسياسات النظامية للممارسة الصحية.
وبيّنت "الصحة" أن فِرَق الرقابة الميدانية التابعة لإدارة الالتزام، نفّذت 1273 جولة ميدانية خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت مستشفيات ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز للعلاج الطبيعي ومحلات نظارات، تم خلالها رصد (153) مخالفة للأنظمة الصحية، وإقفال 10 منشآت صحية إغلاقًا تحفظيًّا حتى يتم استكمال الاشتراطات اللازمة.
وأوضحت أن فِرَقها الرقابية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية المفاجئة والمجدولة على جميع المنشآت الصحية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
يُذكر أن عدد المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة بلغ 286 منشأة خاصة؛ منها 3 مستشفيات وعدد 62 مجمعًا طبيًّا، وعدد 4 مختبرات، و189 صيدلية؛ فيما بلغ عدد محلات النظارات 24، وعدد 4 مراكز للعلاج الطبيعي.