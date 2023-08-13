نجران.. 1273 جولة ميدانية تغلق 10 منشآت صحية تحفظيًّا لمخالفتها الأنظمة والسياسات

وبيّنت "الصحة" أن فِرَق الرقابة الميدانية التابعة لإدارة الالتزام، نفّذت 1273 جولة ميدانية خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت مستشفيات ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز للعلاج الطبيعي ومحلات نظارات، تم خلالها رصد (153) مخالفة للأنظمة الصحية، وإقفال 10 منشآت صحية إغلاقًا تحفظيًّا حتى يتم استكمال الاشتراطات اللازمة.