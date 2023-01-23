18 منشأة سعودية تنال شهادة "مواءمة" الذهبية

وأكًد فريق عمل برنامج "مواءمة" أن المنشآت الحاصلة على شهادة "مواءمة" الذهبية قد حققت جميع متطلبات ومعايير الحصول على الشهادة، موضحًا أن الحصول على الشهادة اختياري ولها العديد من المميزات ومنها رفع عدد النقاط في برنامج نطاقات.