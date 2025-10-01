أكثر من 6 ملايين راكب في مشروع النقل العام بالحافلات بالشرقية منذ تدشينه

نقل مشروع النقل العام بالحافلات بالمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام والقطيف منذ تدشينه في الربع الأول من عام 2023م، أكثر من (6.300.000) راكب من المواطنين والمقيمين؛ الذي أسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، والتقليل من ازدحام المركبات في شوارع الحاضرة.
وأوضح مدير إدارة النقل العام بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عبدالرحمن الدخيل، أن عدد الحافلات المستخدمة في المشروع تبلغ (85) حافلة تعمل (18) ساعة يوميًا على (10) مسارات تتضمن (300) نقطة توقف، مشيرًا إلى أن عدد الركاب شهريًا يبلغ قرابة (250) ألف راكب.
وأفاد أن المشروع يتضمن حافلات احتياطية متوقفة في النقاط الرئيسة، وتستخدم مباشره في حال الزحام خصوصًا في المناسبات الوطنية وأوقات الدروة ويكثر استخدام حافلات النقل العام أو في حال تعطل إحدى الحافلات يتم إدخال حافلة من الاحتياط.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تطوير البنية التحتية الحضرية، وتعزيز حلول التنقل الذكي والمستدام، ودعم الحركة السياحية في مدن ومحافظات المنطقة.