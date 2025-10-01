أكثر من 6 ملايين راكب في مشروع النقل العام بالحافلات بالشرقية منذ تدشينه

وأوضح مدير إدارة النقل العام بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عبدالرحمن الدخيل، أن عدد الحافلات المستخدمة في المشروع تبلغ (85) حافلة تعمل (18) ساعة يوميًا على (10) مسارات تتضمن (300) نقطة توقف، مشيرًا إلى أن عدد الركاب شهريًا يبلغ قرابة (250) ألف راكب.