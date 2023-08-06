"الأحوال المدنية": 7 ضوابط ضرورية لتعديل المهنة

ولفتت وفق تغريدة على حسابها بـ "إكس"، إلى أن ضوابط التعديل تشمل: أن يدوّن في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، ويدوّن في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.