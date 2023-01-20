برنامج النقطة العمياء يواصل لفت الأنظار ويسجل 19 مليون مشاهدة في أول حلقتين

واصل برنامج "النقطة العمياء"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي صلاح الغيدان، عبر القناة السعودية، ويعرض على منصة شاهد لفت الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتخصص فكرة البرنامج في تناول النقاط العمياء في موضوعات حيوية تمس الواقع اليومي للمشاهد، ولكنها مليئة بنقاط عمياء، ليفتح البرنامج آفاقًا جديدة للتفكير والوعي بصورةٍ مُبتكرة، ترصد ما خفيَ عنا في سلوكياتنا التي نطمئن إليها دون أن نتأمل الصورة كاملة، مستبقًا الندم دون إملاء، تاركًا للمشاهد إبصار المشهد كاملاً دون أن يقرر عنه قراراته..
أما عن حجم التفاعل فقد سجلت الحلقتان الأولى والثانية من البرنامج مشاهدات تجاوزت 19 مليون مشاهدة كأعلى أرقام مسجلة في معدل مشاهدات البرامج حتى الآن.. وقد يعود السبب لتوسيع الشريحة المستهدفة التي أعلنها الغيدان في أول حلقة وهم من عمر 13 سنة فأكثر، بالإضافة لاهتمام البرنامج بكافة عوامل الجذب من هوية بصرية تتمثل في شعار البرنامج المبتكر وطريقة الإخراج الفني الذي يشد المشاهد بصرياً في كل حلقة.
من جهته وجّه مقدم البرنامج الزميل صلاح الغيدان شكره لهيئة الإذاعة والتلفزيون على جهود واحترافية إدارة الإعلام الرقمي بالهيئة، قائلاً: "تعاملت معهم عن قرب في #النقطة_العمياء وكُنت أظنّ أنه [شغل شركات] فوجدتها [ثقة] مُنحت لشباب مؤهلين ومخلصين فأبدعوا في تنفيذ خطة مُحكمة لنشر محتوى قنوات #التلفزيون_السعودي على #شبكات_التواصل_الاجتماعي بكل إتقان واستدامة".
وبحسب المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي فإنّ الغائب عن الشاشة لسنوات، الزميل الإعلامي الغيدان، عاد للظهور كما يجب، ناجحاً في اقتناص فكرةٍ بارعة لبرنامجٍ يُثري المتلقي ويرفع من وعيه وبصيرته ويواكب المرحلة التي تشهدها المملكة.