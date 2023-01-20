برنامج النقطة العمياء يواصل لفت الأنظار ويسجل 19 مليون مشاهدة في أول حلقتين

واصل برنامج "النقطة العمياء"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي صلاح الغيدان، عبر القناة السعودية، ويعرض على منصة شاهد لفت الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتخصص فكرة البرنامج في تناول النقاط العمياء في موضوعات حيوية تمس الواقع اليومي للمشاهد، ولكنها مليئة بنقاط عمياء، ليفتح البرنامج آفاقًا جديدة للتفكير والوعي بصورةٍ مُبتكرة، ترصد ما خفيَ عنا في سلوكياتنا التي نطمئن إليها دون أن نتأمل الصورة كاملة، مستبقًا الندم دون إملاء، تاركًا للمشاهد إبصار المشهد كاملاً دون أن يقرر عنه قراراته..