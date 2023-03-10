انطلاق العمل لإنشاء أكبر تلسكوب راديوي في الشرق الأوسط.. على أرض حائل

وكان أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قد رعى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حائل والجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، على هامش "المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وتطبيقاتها"، الذي نظّمته جامعة حائل في 5 فبراير 2023، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة حائل والجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، في 6 فبراير 2023 لتخصيص موقع للتلسكوب بالقرب من مرصد أجا.