انطلاق العمل لإنشاء أكبر تلسكوب راديوي في الشرق الأوسط.. على أرض حائل

بدأت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي في وضع القواعد الأساسية لمشروع أكبر تلسكوب راديوي في الشرق الأوسط، في مشار، بمدينة حائل.
وحضر انطلاقَ العمل في المشروع رئيسُ الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي الأمير بدر بن فهد الفيصل آل سعود، والمهندس رجاء الشمري، والمهندس عبدالله التويجري، والمهندس أحمد بازياد، والمهندس فيصل السلطان من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومشاري النشمي.
جدير بالذكر أنه تم اختيار "مشار" ليكون موقعًا للمرصد، بعد اكتشاف المرصد الفلكي في مشار "مرصد أجا التاريخي" الذي يعود تاريخه لأكثر من ٣٠٠٠ عام، والذي عُدَّ أولَ حضارة في السعودية والجزيرة العربية.
واعتمد مرصد أجا على توافق تاريخ عبور الشمس في 5 أغسطس في "النقطة المرجعية" المحدّدة للرصد في المرصد، مع بداية السنة عند المصريين القدماء "5 أغسطس"، وهذا يجعله مرصدًا تقويميًّا.
وكان أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قد رعى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حائل والجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، على هامش "المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وتطبيقاتها"، الذي نظّمته جامعة حائل في 5 فبراير 2023، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة حائل والجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، في 6 فبراير 2023 لتخصيص موقع للتلسكوب بالقرب من مرصد أجا.