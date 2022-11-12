"السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".. مبادرات واعدة للاستقرار العالمي

وتابع: "المملكة تعمل من أجل المنطقة وتريد الاستقرار العالمي، فالتصحر والتحديات البيئية كلها أمور تشكل تهديدًا للاقتصاد؛ حيث قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي يقود مسار الحقبة الخضراء: إن (المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر؛ الأمر الذي يشكل تهديدًا اقتصاديًّا للمنطقة؛ حيث يُقدّر بأن 13 مليار دولار تُستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يُقَدّر بأنه قلّص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية)، ولا يغيب عنا أن من ضمن مستهدفات الرؤية 2030، مواجهة المخاطر والتحديات البيئية؛ فالمملكة تسير وتضع رؤيتها لمستقبل الأجيال القادمة، فمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط هي الإطار الذي خطته المملكة، ومن ثم عممته في المنطقة حتى تتضح المعالم والرؤية لحماية الأرض والطبيعة والعمل والاجتهاد، من خلال المتابعة والمؤتمرات والمبادرات لخلق بيئة صحية ومناخ سليم يتوافق مع إبداعات شعبها وشعوب المنطقة، وتحقيق التطلعات العالمية التي يهدف لها العالم من خلال توصياته المتعددة في هذا الشأن".